Опасайтесь его покупать: Росконтроль назвал бренды чая, попавшие в черные список – качество ужасное Ольга БезродняяРосконтроль провёл проверку качества чая и выявил несколько брендов, которые попали в чёрный список из-за несоответствия стандартам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии