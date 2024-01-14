Новый танк, пораженные цели и активное наступление: итоги СВО за минувшую неделю

На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: на вооружение ВС РФ поступил новый танк, ВСУ прекратили активность на краснолиманском направлении, а наши бойцы начали продвигаться к следующему после Марьинки населенному пункту.