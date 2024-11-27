В ХАМАС заявили о готовности к соглашению о прекращении огня в секторе Газа

Движение ХАМАС заявило о готовности к соглашению по прекращению огня в секторе Газа. Об этом, как сообщает РИА Новости, передает информационное агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на представителя движения.
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