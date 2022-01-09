Почему в Индии не заводят домашних кошек

Иностранцы считают Россию страной кошек, причем с этим убеждением трудно спорить. Россияне действительно тепло относятся к мурлыкам и с радостью заводят даже не одного пушистика.
Популярные статьи
- Жизнь Людмилы разрушилась на кусочки – ровно после того, как на похоронах она неправильно поцеловала покойницу …
- Коты и собаки, которые и представления не имеют о том, что такое личное пространство
- Когда дед в пожилом возрасте загремел в тюрьму, в первую же ночь зэки сделали его «nетyxом». Но на утро были вынуждены пятки ему целовать …
Свежие комментарии