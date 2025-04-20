В Челябинской области на пожаре погибли четверо детей

В Челябинской области 4 ребенка погибли в результате пожара в частном доме. Как сообщает в своем тг-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ночь на воскресенье пожарные работали в поселке Василовка.
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