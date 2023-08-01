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Haval Raptor представлен: новая статья

Haval Raptor представлен: новая статья

После запуска серии Haval Dragon компания Great Wall Motors готовится выпустить еще одну новую модель этой серии под названием Haval Raptor, которая позиционируется как подключаемый гибридный городской кроссовер с внедорожными характеристиками.

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