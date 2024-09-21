Электроника в России подорожает на 10–15 % до конца года

Смартфоны и ноутбуки подорожают в России на 10-15% до конца года, пишет Лента.ру. Среди причин роста назвали повышение ключевой ставки Центробанка, а также проблемы с оплатой за поставки электроники и комплектующих через китайские банки и ОАЭ.
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