Курс рубля продолжает оставаться в фокусе внимания у инвесторов

Пятница, 20 октября, на российском рынке завершилась ростом ключевых индикаторов. По итогам дня индекс МосБиржи прибавил 0,43%, до 3 269,27 пункта, индекс РТС укрепился на 2,34% и составил 1 081,29 пункта.
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