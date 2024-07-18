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Пронедра

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Зверям нет пощады. «Азовцев*» на СВО в плен брать не будут

Зверям нет пощады. «Азовцев*» на СВО в плен брать не будут

Зверям нет пощады. «Азовцев*» на СВО в плен брать не будут Юлия СоколоваСнисхождение к пленному, особенно раненому, на поле боя всегда считалось актом доброй воли.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Правильно
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