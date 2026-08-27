Bloomberg: В Москве среди чиновников растёт поддержка идеи применения тактического ядерного оружия против Украины

ВГ

Вадим Голышев

Благодаря руководителям нашего государства, политикам и ген. штабу, мы ведем войну путем уничтожения нашего народа. Западная часть Украины не имеет эшелонированную оборону, подобной той, что создали за десяток лет на Востоке. "Умный в гору не пойдет - умный гору обойдет" - не про наш генштаб. Приходится уничтожать города на территории, ставшей своей и называть это освобождением. Почему, оценив стратегическую ошибку, мы не развернули военные действия по западной части Украины до Приднестровья и далее к Одессе? Какую часть армии ВСУ пришлось бы Киеву перебросить на западный фронт? Необходимо отрезать Украину от Черного моря. В идеале, Днепр должен быть только российской рекой. Но мы, "методом бульдозера"(прямая речь Герасимова, по другому не умеет) освобождаем свои территории. Не уничтожаем, в полной мере, логистику (туннели, мосты и т.д.), заводы, энергетику. Убрали с ТВД лучшего командарма-логика Суровикина и Попова. Приняли правила войны, навязанной нам Европой и США. Т.е., там, где у них явное преимущество. "Старлинк"-разведка, связь, информация. Мы никогда не достигнем паритета в спутниках и в технологиях. Количество поставок дронов и др. летательных аппаратов у Киева будет намного больше, чем у нас. Только Британия намерена поставить Украине в 2026 г. до 120 000 дронов и ракет. Технологически мы борьбу с Западом не выиграем. Им невыгодно использовать ядерное оружие. Либо проиграют, либо (при участии США, а они не вступят) не выиграет никто. 150 млн. в России и 1,5 млрд. у противной стороны. Ни экономически, ни людскими ресурсами (латиносы для Украины/Европы обходятся в 1 500 - 3 000 $ за штуку) мы противостоять не сможем. Тогда, зачем нам ТЯО? Те, кто с разных площадок убеждают нас, что отвечать ТЯО нам нельзя - не заблуждаются. Это враги. Вы будете защищаться от десятикратного превосходящего противника голыми руками (потому, что у них тоже только руки), когда у вас есть оружие, дающее возможность победить, а за спиной ваша семья... "Карфаген должен быть разрушен". Достаточно уничтожить ВМ базу в Шотландии (ЯО) и 7-8 мощных ударов по стратегическим объектам Англии (с крупной потерей военных и, трансокеанские кабеля /в запасе/), чтобы навсегда вывести из противостояния серьезного противника, у которого не останется ни возможностей ни желания продолжать гадить России. От Британии отойдут ряд колоний, экономика существенно просядет. Она перестанет быть политически сильным игроком. "Карфаген должен быть разрушен". Необходимо уничтожить логово противника (сразу бы прекратилась помощь Украине и, максимум, через пару месяцев - капитуляция...), а не размениваться на Украину, Германию, Францию, Польшу, Прибалтику, и т.д... После чего, вряд ли какая из стран Коалиции не усвоит урок. Тогда и санкции падут, и замороженные средства вернут и репарационную копеечку выдавим. Главное, сохраним жизни наших людей, остановим падение экономики и поднимем имидж России. Надо понимать, - Запад будет идти до конца. Лица, которые корчат из себя филантропов и пацифистов имеют личный интерес. Они не заинтересованы в победе России. Мы теряем время, а с ним людей, ресурсы, друзей /страны/. Чем отличается СВО от войны? Ответственностью и наказанием, где итогом может быть расстрел. У Израиля с Ливаном -война, а у нас - СВО (сравните масштабы). Чушь, что любые войны заканчиваются за столом переговоров. Победа и ультиматум. У олигархов нет Родины - есть личные интересы - у народа России - Родина. Руководство страны это прекрасно понимают, но у них свои цели... А у Китая и Индии по 1,5 000 000 000 чел. Вот они пусть и воюют , как советуют.