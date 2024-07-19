Антивирус CrowdStrike подтвердил связь между своим ПО и сбоем Windows

Разработчик решений в области информационной безопасности — антивирус CrowdStrike подтвердил наличие связи между его программным обеспечением и массовыми сбоями в работе Windows, сообщает 19 июля ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии