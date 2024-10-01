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Царьград

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Преступник, осуждённый за покушение на Прилепина не сможет уйти на СВО

Преступник, осуждённый за покушение на Прилепина не сможет уйти на СВО

Адвокат объяснил, почему мобилизация для Пермякова невозможнаОсуждённый за покушение на жизнь писателя Захара Прилепина Александр Пермяков не сможет избежать наказания и отправиться в зону СВО.

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