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 Зеленский снова бредит статьей 5 Устава НАТО для Украины

 Зеленский снова бредит статьей 5 Устава НАТО для Украины

Агентство Bloomberg, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, пишет о том, что Украина планирует принять в Киеве советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить дальнейшие совместные шаги.

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