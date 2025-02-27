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Армия России "Искандером" уничтожила пункт запуска дронов ВСУ в Сумской области

Армия России "Искандером" уничтожила пункт запуска дронов ВСУ в Сумской области

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Российские военные ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили замаскированный пункт запуска дронов-камикадзе дальнего действия ВСУ в Сумской области, сообщили 27 февраля в Министерстве обороны России.

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