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Силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву дронов ВСУ

Силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву дронов ВСУ

Силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 сентября рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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