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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Ирландский степ и кельтские мелодии: где в Крыму представят шоу Celtica

Ирландский степ и кельтские мелодии: где в Крыму представят шоу Celtica

Ирландское шоу Celtica выступит в Крыму с новой программой. Зрителей ждёт погружение в культуру вечнозелёной страны виски, кельтов и лепреконов – благодаря самобытным мелодиям, ярким национальным костюмам и фирменному ирландскому степу.

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