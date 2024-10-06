Ирландский степ и кельтские мелодии: где в Крыму представят шоу Celtica

Ирландское шоу Celtica выступит в Крыму с новой программой. Зрителей ждёт погружение в культуру вечнозелёной страны виски, кельтов и лепреконов – благодаря самобытным мелодиям, ярким национальным костюмам и фирменному ирландскому степу.
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