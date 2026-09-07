"Главкосмос" провёл переговоры на выставке в Индии с 7 по 9 сентября

Делегация "Главкосмоса" участвует в выставке Bengaluru Space Expo 2026 в Индии с 7 по 9 сентября. Генеральный директор Антон Семин проведёт переговоры с заказчиками и участвует в панельной дискуссии о космических полётах и исследованиях.