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Станет ли Россия Москвалендом

В правительстве подтвердили курс на приоритетное, по сравнению с остальным пространством и населяющими его людьми, развитие урбанизированных территорий — агломераций, которые получают теперь название «опорных городов», или просто «опорных пунктов» Правительство продолжит развивать систему опорных населенных пунктов, качество жизни в которых будет поддерживаться на более высоком уровне по сравнению с окружающими территориями, следует из заявления вице-​премьера Марата Хуснуллина на ПМЭФ.

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