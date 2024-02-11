Прохожая отбила девочку у стаи бездомных собак в Нижнем Тагиле

Стая бездомных собак набросилась на девочку в городе Нижний Тагил Свердловской области, отбить ребенка у агрессивных животных смогла прохожая, разогнавшая свору, сообщила в Telegram пресс-служба регионального управления СК РФ.
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