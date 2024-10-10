Никогда больше! Скульптурная композиция «Парящие камни» создана в Екатеринбурге в память о жертвах Холокоста.
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Никогда больше! Скульптурная композиция «Парящие камни» создана в Екатеринбурге в память о жертвах Холокоста.
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