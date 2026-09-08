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Регионы России

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Опрос Mail: взгляд россиян на профессию программиста и её перспективы

Опрос Mail: взгляд россиян на профессию программиста и её перспективы

В преддверии Дня программиста 13 сентября Почта Mail совместно с Наука Mail провели опрос, чтобы выяснить, как россияне воспринимают профессию программиста и её будущее.

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