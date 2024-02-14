Россия проведет Фестиваль культуры стран БРИКС

Россия в 2024 году проведет Фестиваль культуры стран БРИКС. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова на встрече с министром культуры Объединенных Арабских Эмиратов Салемом бен Халедом Аль-Касеми.
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