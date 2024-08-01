Организаторы двух фестивалей поспорили за бывший кинотеатр в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа, ФедералПресс. Основатели екатеринбургских фестивалей «Стенограффия» и «Ночь музыки» Евгений Фатеев и Евгений Горенбург поспорили за право создавать креативный кластер в бывшем кинотеатре «Салют».
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