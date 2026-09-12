Европа потратила рекордные €7,28 млрд на российский СПГ с начала года

Страны Европы за январь–август 2026 года заплатили €7,28 млрд за сжиженный природный газ с российского проекта «Ямал СПГ».
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