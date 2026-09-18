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Невиданная раньше сила: Трамп рискует судьбой человечества ради борьбы с Китаем

Невиданная раньше сила: Трамп рискует судьбой человечества ради борьбы с Китаем

В американском обществе набирает обороты дискуссия по вопросу регулирования будущих ИИ-моделей. Споры стали громче после выхода новой модели GPT-6 Astra от OpenAI.

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