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Пятый канал

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Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента республики

Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента республики

Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов набирает 85,12% голосов на досрочных выборах главы республики после обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий.

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