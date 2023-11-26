Говядина в России может подорожать на 7-10% к концу года

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Стоимость говядины может вырасти как минимум на 7-10% к новогодним праздникам, пишет ». По мнению участников рынка, удорожание происходит из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота и роста зависимости от импорта.