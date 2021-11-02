Фактология

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Оксфордский словарь выбрал главное слово 2021 года

Оксфордский словарь выбрал главное слово 2021 года

Оксфордский словарь назвал слово vax («вакцина», «вакцинация», «вакцинироваться») словом 2021 года. Оно использовалось более чем в 72 раза чаще, чем в 2020 году, говорится на сайте словаря.

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