Оксфордский словарь выбрал главное слово 2021 года

Оксфордский словарь назвал слово vax («вакцина», «вакцинация», «вакцинироваться») словом 2021 года. Оно использовалось более чем в 72 раза чаще, чем в 2020 году, говорится на сайте словаря.
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