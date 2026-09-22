Бирюков победил на выборах в СИЗО Орла

На выборах в СИЗО Орла «Единая Россия» набрала 106 голосов, ЛДПР — 44, «Новые люди» — 27. В облсовет ЕР получила 57 голосов, ЛДПР — 25, КПРФ — 17.
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