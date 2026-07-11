Jetson ONE: как шведский пилотируемый коптер стирает грань между игрушкой и оружием будущего

Когда я впервые увидел кадры с этим аппаратом, в голове пронеслась мысль: неужели мы действительно дошли до того момента, который десятилетиями рисовали фантасты? Еще вчера квадрокоптеры с камерой казались чудом техники, доступным лишь энтузиастам.
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