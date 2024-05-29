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Муж изменял певице Алсу на протяжении 10 лет: “Женщины не могли устоять”

Муж изменял певице Алсу на протяжении 10 лет: “Женщины не могли устоять”

Алсу с мужем. Фото: supershowbiz.mirtesen.ruНа днях популярная артистка Алсу объявила о своем решении разойтись с супругом Яном Абрамовым, спустя 18 лет совместной жизни.

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