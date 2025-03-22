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Новые шансы и сюрпризы от Вселенной: конец недели будет особенно удачным для четырех знаков

Новые шансы и сюрпризы от Вселенной: конец недели будет особенно удачным для четырех знаков

Новые шансы и сюрпризы от Вселенной: конец недели будет особенно удачным для четырех знаков Алёна ЮрьеваНаступающие выходные принесут удачу, приятные сюрпризы и неожиданные возможности некоторым знакам зодиака.

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