Илон Маск подарил Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck: новая техника отправится в зону СВО Ольга ВайленкоВ конце августа 2024 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь привлёк внимание к себе, заявив, что получил в подарок от американского миллиардера Илона Маска уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck.