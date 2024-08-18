Илон Маск подарил Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck: новая техника отправится в зону СВО Ольга ВайленкоВ конце августа 2024 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь привлёк внимание к себе, заявив, что получил в подарок от американского миллиардера Илона Маска уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck.
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