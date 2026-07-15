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Прокуратура Милана потребовала прекратить дело в отношении Рокки и «Интера». Главу итальянских судей обвиняли в спортивном мошенничестве и подборе угодных клубу арбитров

В Италии прекратят расследование дела, касающегося  Джанлуки Рокки и «Интера». В апреле этого года стало известно , что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлукe Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру».

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