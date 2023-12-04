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Можно ли в Северной Корее познакомиться с девушкой в Тиндере? И красивые ли девушки в КНДР?

Можно ли в Северной Корее познакомиться с девушкой в Тиндере? И красивые ли девушки в КНДР?

— Серега, так а что там с девчонками? — спрашивали меня друзья когда мы сидели в бане после моего возвращения из КНДР, — Тиндер там есть? Получилось с кем-то познакомиться и сходить на свидание? Про Тиндер шутка, конечно, была смешная.

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