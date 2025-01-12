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Царьград

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Копать придётся глубоко: геологи выяснили, где в земной коре скопились редкие металлы

Копать придётся глубоко: геологи выяснили, где в земной коре скопились редкие металлы

Учёные нашли ключевую закономерность в образовании залежей критически важных металлов. И выяснили, где нужно оные искать.

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