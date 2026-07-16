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Daily Storm

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В Российском зерновом союзе оценили заявления ВСУ об атаках на российские сухогрузы и риски для экономики

В Российском зерновом союзе оценили заявления ВСУ об атаках на российские сухогрузы и риски для экономики

В РЗС отметили, что с прошлой пятницы отгрузки в Азовском бассейне приостановленыСилы беспилотных систем Украины заявили, что якобы за последние две недели поразили в Азовском бассейне свыше 130 российских судов, в том числе перевозивших большие объемы зерна.

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