В Российском зерновом союзе оценили заявления ВСУ об атаках на российские сухогрузы и риски для экономики

В РЗС отметили, что с прошлой пятницы отгрузки в Азовском бассейне приостановленыСилы беспилотных систем Украины заявили, что якобы за последние две недели поразили в Азовском бассейне свыше 130 российских судов, в том числе перевозивших большие объемы зерна.
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