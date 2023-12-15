МТС расширила LTE-покрытие в Большом Камне

Компания МТС расширила LTE-сети в Большом Камне — важном портовом городе на юге Приморского края. Теперь на улице Горького скорость мобильного интернета в зоне промышленной и жилой застройки выросла в среднем на 25%, сообщает PRIMPRESS.
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