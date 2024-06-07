После свадьбы Харламова Асмус провела вечер в компании двух молодых актеров

Актриса запечатлела парней на фото Кристина Асмус GLOBALLOOKPRESS.COM/PAVEL KASHAEV В мае этого года 43-летний шоумен Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца своей молодой возлюбленной — 31-летней актрисе Катерине Ковальчук.