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После свадьбы Харламова Асмус провела вечер в компании двух молодых актеров

После свадьбы Харламова Асмус провела вечер в компании двух молодых актеров

Актриса запечатлела парней на фото Кристина Асмус GLOBALLOOKPRESS.COM/PAVEL KASHAEV В мае этого года 43-летний шоумен Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца своей молодой возлюбленной — 31-летней актрисе Катерине Ковальчук.

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