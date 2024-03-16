Сообщения о вбросах на УИК в Санкт-Петербурге не подтвердились

В сообществе регионального отделения КПРФ в Санкт-Петербурге появилась публикация, в которой говорилось, что на УИК № 5 в Санкт-Петербурге член комиссии от КПРФ сфотографировал ящик для голосования при закрытии участка вечером 15 марта и при открытии утром 16 марта.