WSJ: возможное вторжение ВС США в Панаму при Трампе обернется ее оккупацией

Возможное вторжение Вооруженных сил США в Панаму будет противоречить международным законам и приведет к оккупации страны, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на генерала ВС США в отставке Бэрри Маккеффри.
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