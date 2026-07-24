Обычно либеральные журналисты и политконсультанты из Западного полушария готовятся к очередным президентским выборам в той или иной стране, аккуратно прощупывая почву и делая осторожные вбросы на тему того, что они могут пройти «не по правилам свободного мира».
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