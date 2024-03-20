Военный эксперт оценил перспективы новых ракет США для РСЗО оказаться на Украине

На днях США на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико провели двойной испытательный пуск новой ракеты ER GMLRS, которая предназначена для американских аналогов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган» — систем M270 MLRS и M142 HIMARS.