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Военный эксперт оценил перспективы новых ракет США для РСЗО оказаться на Украине

Военный эксперт оценил перспективы новых ракет США для РСЗО оказаться на Украине

На днях США на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико провели двойной испытательный пуск новой ракеты ER GMLRS, которая предназначена для американских аналогов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган» — систем M270 MLRS и M142 HIMARS.

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