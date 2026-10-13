Олег Дерипаска отсудил у Сергея Полонского 25 млн рублей за клевету: иск миллиардера к основателю корпорации Mirax Group частично удовлетворил Симоновский районный суд Москвы, сообщает "Интерфакс".
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