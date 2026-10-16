Посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил о том, что иностранных наемников вводят в заблуждение рекрутеры ВСУ, обещая тыловые позиции, но отправляют их на передовую на Украине, где они массово гибнут.
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