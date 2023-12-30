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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин забил 20-й гол в сезоне – «Флориде». У него 47 очков в 34 матчах

Панарин забил 20-й гол в сезоне – «Флориде». У него 47 очков в 34 матчах

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче с «Флоридой» (3:4), продлив голевую серию до 3 игр. Россиянин набрал 47-е (20+27) очко в текущем чемпионате.

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