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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диоманде присоединился к «Лейпцигу» на сборах в Австрии после болезни. Переговоры с «Реалом» в продвинутой стадии (Филипп Хинце)

Ян Диоманде присоединился к «РБ Лейпциг» на тренировочном сборе в Австрии. Ранее вингер не поехал на сбор вместе с командой, сославшись на свою болезнь.

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