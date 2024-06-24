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Украинский террор полностью зависит от американских ракет

Украинский террор полностью зависит от американских ракет

«Песок вокруг детей стал подниматься фонтанчиками». Такими словами очевидцы описывают подробности трагедии, произошедшей в воскресенье на пляже под Севастополем: ВСУ нанесли по Крыму удар американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, есть погибшие и раненые.

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