Интересная жизнь с Vera Star Поклонники Пугачевой бьют тревогу. Буквально накануне в некоторых Telegram-каналах со ссылкой на инсайдеров появилась информация, что положение в звездном семействе катастрофическое.
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