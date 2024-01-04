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После скандала с “голой вечеринкой” Настя Ивлеева перестала выходить на связь – весит уже меньше 45 кг из-за депрессии

После скандала с “голой вечеринкой” Настя Ивлеева перестала выходить на связь – весит уже меньше 45 кг из-за депрессии

Анастасия Ивлеева. Фото: wday.ruИзвестная телеведущая и блогер Настя Ивлеева продолжает оставаться недоступной для своих поклонников и коллег после скандала, разгоревшегося вокруг ее провокационной и шокирующей “голой” вечеринки.

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Комментарии
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Анна Федорова
Нет. Не переживаю. Знала, что делает. И бриллиант для этого на ОПУ повесила. Нас...собирала на него, видимо. За хайп надо платить!
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17 час.
СС
Серж Серов
Да и хуй с ней,что она,кто она,это уже никому не интересно...!?
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13 час.

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